L’Inter lavora per blindare Bastoni: primi contatti per il rinnovo

Nei giorni scorsi, complice l'affare Scalvini , l' Inter ha infatti iniziato a parlare del prolungamento del contratto con l'agente del difensore, Tullio Tinti . Attualmente Bastoni all'Inter percepisce 3 milioni a stagione ed ha il contratto in scadenza nel 2024. Secondo La Gazzetta dello Sport il club nerazzurro sarebbe pronto ad offrire un aumento fino a 4,5 milioni a stagione fino al 2027. Una giocata d'anticipo, volta forse a mettere una pezza al reparto e, in caso di fumata nera per lo slovacco, ad evitare uno Skriniar bis.

Non è escluso che, per evitare l'inserimento delle big inglesi, Tottenham e City in primis, l'Inter possa optare per aumentare la propria offerta, avvicinandola ai contratti top in rosa, Brozovic e Lautaro. Bastoni è un interista DOP e proprio per questo nella dirigenza si respira ottimismo: il rinnovo potrebbe chiudersi in tempi brevi.