Mercato – L’Inter non molla Sommer: può diventare una pista concreta

Nei prossimi mesi potrebbero cambiare molte cose tra i pali

Pietro Magnani

Molte cose potrebbero cambiare in casa Inter nella prossima stagione, a partire dai portieri. I nerazzurri infatti, che hanno già cambiato le gerarchie dei titolari inserendo Onana al posto di Handanovic, potrebbero rivoluzionare l'intero reparto nei prossimi mesi.

Come già riportato ampiamente nelle scorse settimane, uno dei principali obbiettivi per la porta dell'Inter potrebbe essere Yann Sommer, portiere svizzero in scadenza con il 'Gladbach. Sommer è un portiere esperto, molto forte sui rigori, come sperimentato da Jorginho, e che quando è in giornata diventa una autentica saracinesca. Esperto, continuo ed affidabile, sarebbe un'aggiunta importante al reparto.

Secondo l'esperto di mercato Luca Marchetti, intervenuto ieri a Sky Sport, il suo arrivo potrebbe essere molto probabile. Marchetti infatti ha rivelato: "Sommer? Ausilio (intervistato poco prima proprio da Sky), non ne vuole parlare perché non è ancora suo. L'Inter ci sta lavorando da tempo perché è un futuro parametro zero e anche Handanovic e Cordaz sono in scadenza. Sommer è un obbiettivo di mercato concreto per il club nerazzurro".

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Sommer sarebbe un deciso upgrade alla batteria portieri, nonostante i 34 anni. L'estremo difensore infatti formerebbe una coppia di quasi pari livello insieme ad Onana, permettendo ad Inzaghi di scegliere in base alla condizione fisica. Quello che di base avrebbe voluto fare anche con Handanovic, prima che il rendimento di quest'ultimo calasse visibilmente. Resta da capire, nell'eventualità in cui Sommer arrivasse a Milano, in primis se accetterà il ruolo di secondo a cuor leggero. In secondo luogo quale potrebbe essere il futuro di Handanovic: cercherà un ultimo contratto altrove o entrerà a far parte dello staff tecnico?