Inter, a breve incontro per il rinnovo di Skriniar: Zhang alza l’offerta iniziale

Tra la fine di settembre e il mese di ottobre è previsto un incontro tra l'Inter e Milan Skriniar per trattare il rinnovo di contratto. Lo slovacco, in scadenza nel 2023, è stato corteggiato per tutta l'estate dal Paris Saint-Germain, che gli aveva proposto un ingaggio quasi triplicato rispetto alle cifre che percepisce attualmente. La trattativa alla fine non si è però completata, complici il muro alzato dalla dirigenza nerazzurra e la scelta dello stesso Skriniar di non spingere per il trasferimento a Parigi. Adesso però, comprensibilmente, per formalizzare il rinnovo di contratto non basteranno più i circa 5 milioni all'anno di offerta che l'Inter aveva preparato tempo fa.