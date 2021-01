Sky – Dzeko-Sanchez, ma non solo. Rispunta Eder per l’attacco: parte Pinamonti?

Sono ore caldissime per il mercato dell’Inter. Oggi la dirigenza nerazzurra ridiscuterà con la Roma dello scambio Dzeko-Sanchez che potrebbe concretizzarsi proprio sul gong della finestra invernale, ma le sorprese potrebbero non finire qui.

Come riportato da Sky Sport infatti potrebbero esserci altri novità in attacco, con Conte che in caso di fumata bianca vorrebbe un altro colpo per bilanciare le caratteristiche dei suoi attaccanti.

Il tecnico nerazzurro infatti, in caso di partenza di Sanchez, vorrebbe rimpiazzare il Niño Maravilla con un attaccante dalle sue stesse caratteristiche: il nome che tornerebbe d’attualità è quello di Eder che già nelle scorse settimane era stato accostato ai nerazzurri e che numericamente andrebbe a sostituire Pinamonti, per il quale Conte gradirebbe un’uscita in prestito.

