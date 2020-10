MD – L’Inter piomba su Savic dell’Atletico Madrid! C’è la proposta di scambio

Dopo qualche settimana di stop, si ritorna pian piano a parlare di calciomercato in casa Inter. Le troppe reti incassate dalla retroguardia nerazzurra in questo inizio di stagione, inducono ovviamente profonde riflessioni. Sebbene Antonio Conte continui a ritenersi soddisfatto dell’atteggiamento generale della squadra, in vista della finestra di gennaio qualcosa in entrata per quanto riguarda il reparto arretrato andrà fatto, soprattutto andando alla ricerca di profili già pronti per l’uso.

Stando a quanto riferito pochi minuti fa dal Mundo Deportivo, l’Inter a tal proposito avrebbe messo gli occhi su Stefan Savic. Il centrale dell’Atletico Madrid, nonostante negli ultimi anni abbia giocato quasi esclusivamente in una difesa a quattro, potrebbe essere l’uomo giusto per raddrizzare la percentuale di reti subite per ogni partita. I nerazzurri per arrivare al montenegrino avrebbero proposto in cambio Marcelo Brozovic.

Il croato era già entrato nei radar dei colchoneros quando pochi mesi fa si era vociferato di un possibile affare incrociato con Thomas, poi finito all’Arsenal sul gong del mercato. L’ex Dinamo Zagabria non è più centrale nel progetto di Antonio Conte e nelle gerarchie della mediana pare sia stato retrocesso dietro Gagliardini. Ovviamente mancano ancora diverse settimane alla finestra invernale, ma le parti potrebbero presto approfondire il maxi scambio.

