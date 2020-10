GdS – Inter, pericolo scampato dopo Hakimi: non risultano altri positivi

Sta cominciando finalmente a recuperare pezzi importanti della propria squadra Antonio Conte. Dopo Bastoni e Nainggolan rientrati in gruppo lo scorso weekend, nei prossimi giorni anche Ashley Young potrà tornare a disposizione della squadra dopo essere tornato negativo all’ultimo tampone realizzato. L’esterno inglese rappresenta soprattutto in questo momento un recupero prezioso, considerata l’enorme mole di impegni che attenderà l’Inter nei prossimi giorni e le tante assenze che hanno colpito i nerazzurri sulle fasce.

Come scritto nel pomeriggio da La Gazzetta dello Sport, non solo l’esterno inglese, ma anche il resto del gruppo reduce dalla sfida di Champions League è risultato negativo all’ultimo giro di tamponi. Dalle parti di Appiano Gentile vi era infatti il timore di poter ritrovarsi con altri casi di coronavirus all’interno dello spogliatoio dopo quello di Achraf Hakimi. Per fortuna, però, l’esterno marocchino pare non abbia contagiato altri compagni. In vista dell’impegno di domani contro il Genoa, Conte dovrà difatti rinunciare al solo Sanchez rispetto ai calciatori avuti a disposizione contro il Borussia M’Gladbach, ma potrebbe quantomeno riavere Sensi per la panchina.

