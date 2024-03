Inter SCATENATA, ecco il vice Sommer: “Raggiunto l’accordo verbale”

L’Inter decolla sul mercato e si prepara all’assalto finale per uno dei tanti obiettivi osservati negli ultimi mesi. Dopo essersi già portata avanti con il lavoro per la prossima estate, bloccando gli acquisti a zero di Zielinski e Taremi, il club nerazzurro potrebbe completare con diversi mesi di anticipo l’organico della stagione 2024/25. In vista del ritorno di Audero dal prestito alla Sampdoria, infatti, Marotta e Ausilio dovranno consegnare ad Inzaghi un nuovo vice di Yann Sommer.

In vantaggio, secondo il giornalista Marco Barzaghi, sembra essere schizzato Bento dell’Athletico Paranaense: “Abbiamo conferme su Bento, portiere che l’Inter aveva già cercato di prendere l’estate scorsa. Verrebbe fatto crescere alle spalle di Sommer, valutazione intorno ai 15 milioni e un principio di accordo verbale che è già stato raggiunto recentemente. Potrebbe essere l’erede in tutto e per tutto di Julio Cesar, bravo con i piedi e reattivo. Voleva raggiungere l’Inter già l’estate scorsa, ma non venne liberato”.

Per quanto riguarda le alternative, rimane sullo sfondo la possibilità di un ritorno di Michele Di Gregorio dal Monza: “Rimane aperta la candidatura di Di Gregorio, ma che costa di più e su cui c’è una concorrenza elevatissima, Milan, Juve, Psg e Bayern Monaco. Attenzione anche ad altre possibili soluzioni, ma al momento la candidatura di Bento è la più forte”.

L’opinione di Passione Inter

E’ sempre più una corsa a due quella che vede protagonisti Bento e Di Gregorio per il ruolo di vice Sommer. In questo momento, sono loro i principali obiettivi osservati dall’Inter per sostituire Audero la prossima stagione come secondo portiere. Non è comunque da escludere totalmente un rinnovo dal prestito dell’estremo difensore di proprietà della Sampdoria, così come un tentativo per Juan Musso in uscita dall’Atalanta.