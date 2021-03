Buon Compleanno Inter – Da Paramithiotti a Moratti e Zhang: tutti i presidenti della storia

Il 9 marzo non è una data qualsiasi per i tifosi dell’Inter. Si tratta infatti di un giorno speciale, quello dove i colori del cielo e della notte si sono fusi per creare una passione, un amore, una religione. Il legame che unisce il cuore pulsante del tifo alla fede nerazzurra è qualcosa che trascende e travalica ogni spiegazione razionale. E anche diversi presidenti della storia del club ne sono rimasti toccati o influenzati pesantemente, vedendo la squadra come una famiglia. In occasione del compleanno dell’Inter, il 113 esimo, ripercorriamo insieme tutti i presidenti che hanno tenuto, alcuni per breve tempo, le redini societarie di una delle squadre più amate nel mondo.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA >>>