Bologna-Inter, le PROBABILI formazioni: Inzaghi non pensa all’Atletico

A meno di una settimana dal ritorno degli ottavi di finale di Champions League, Simone Inzaghi non ha alcuna intenzione di abbassare la guardia in campionato. Nonostante il vantaggio rassicurante sulla Juventus, staccata 15 punti in classifica dopo la vittoria sul Genoa, l’Inter che sabato pomeriggio si presenterà in trasferta contro il Bologna non farà alcun calcolo in vista del prossimo impegno europeo.

Inzaghi sembra infatti intenzionato a ridurre al minimo il turnover al Dall’Ara, probabilmente per tenere alta la concentrazione in una fase calda della stagione e contro un avversario di ottimo livello. Il tecnico riavrà a disposizione sia Frattesi che Calhanoglu e starebbe pensando di rilanciare il turco dal primo minuto per un’ora di gioco complessiva.

Ballottaggi ancora aperti in diverse zone del campo: dall’attacco dove scalpita Arnautovic per una maglia da titolare, al centrocampo che potrebbe rivedere il ritorno di Frattesi dal primo minuto. Queste le probabili formazioni di Bologna-Inter: