Mercato – L’Inter lascia andare Young: il Watford ha avviato le trattative

L'esterno inglese potrebbe andar via a costo zero al termine di questa stagione

Nonostante Antonio Conte abbia ampiamente fatto capire di non voler ancora pensare a programmare la nuova stagione, ma di volersi godere durante le prossime quattro giornate la conquista di questo splendido campionato, in casa Inter stamattina sono tornate a risuonare importanti voci di calciomercato per il futuro. Nello specifico, aprendo il capitolo cessioni, un nome in partenza è quello di Ashley Young, giunto al suo secondo ed ultimo anno di contratto con il club nerazzurro. Al momento non sembrano esserci chance di rinnovo, per cui a fine stagione l'esterno inglese dovrebbe dire addio.

Come anticipato da diversi mesi, il suo futuro potrebbe in un certo senso essere legato a quello che è stato il suo passato. Young, secondo quanto riportato dall'esperto giornalista Fabrizio Romano, dovrebbe far ritorno al Watford, il club in cui è cresciuto e nei confronti del quale aveva promosso di voler tornare prima di chiudere la carriera. Queste le indiscrezioni del cronista italiano: "Il Watford ha aperto le trattative per riportare Ashley Young al Vicarage a costo zero. Se l'Inter non gli offrirà un nuovo contratto al termine della stagione, vi saranno grosse possibilità per Young di tornare al Watford".