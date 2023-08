Pavard ‘come Acerbi’: due retroscena sulla richiesta esplicita di Inzaghi all’Inter

L’Inter in queste ore sta spingendo in maniera decisa su Benjamin Pavard e la sensazione è che a breve possa arrivare la fumata bianca con il Bayern Monaco. Il primo ad esserne entusiasta è il tecnico Simone Inzaghi che un anno fa, ad agosto inoltrato, alzò la voce per avere Acerbi, poi di fatto miglior difensore della stagione, e anche questa volta si è esposto pubblicamente chiedendo “un difensore importantissimo”. La Gazzetta dello Sport racconta che nell’ultimo vertice con la dirigenza l’allenatore ha richiesto espressamente un difensore con esperienza internazionale con un ragionamento piuttosto chiaro: la straordinaria stagione di Darmian non deve far dimenticare che in quella casella il titolare era Skriniar e il vuoto va colmato. In conferenza stampa, inoltre, Inzaghi ha chiaramente aggiunto di voler far diventare la fase di non possesso un punto di forza della sua Inter. Un’Inter che, in effetti, in termini di costruzione e occasioni da gol continua a creare molto, mentre dietro qualcosa ancora si può registrare. Per questo motivo, scrive il quotidiano, si è deciso di destinare sul difensore una buona parte dei fondi risparmiati per l’acquisto dell’attaccante.

L’opinione di Passione Inter

Anche con il Monza si è visto che qualcosa in difesa può essere migliorato. D’altronde si parla molto del numero di gol da pescare tra gli attaccanti e i centrocampisti, tralasciando le 42 reti subite la scorsa stagione: decisamente troppe. Pavard aggiungerebbe grande solidità, forza fisica e qualità nel gioco in impostazione che per Inzaghi è fondamentale.