Inzaghi e l’ansia della ‘variante araba’. C’entra Calhanoglu?

Nella conferenza stampa post-partita di Inter-Monza c’è stato modo di parlare anche di mercato con l’allenatore Simone Inzaghi che in due occasioni ha parlato dell’insidia rappresentata dalla Saudi Pro League che rischia di cambiare i piani dei club europei da un momento all’altro. In primis ne ha parlato in merito alle possibilità di vedere cambiamenti in attacco, spiegando che “il mercato chiuderà alla fine del mese e abbiamo la variante araba in corso e quindi non si può mai sapere cosa può succedere”.

Incalzato poi da un’altra domanda di un giornalista, che gli chiedeva se si aspettasse qualcosa in particolare per uno dei big nerazzurri, Inzaghi ha ‘alleggerito la tensione’ specificando che si tratta di un problema che riguarda tutti e con cui spera di non dover fare i conti, visto che il mercato saudita chiude una settimana dopo il mercato italiano e in caso di partenze verso l’Arabia non ci sarebbe modo di sostituire i partenti. Tuttosport in edicola oggi sottolinea che a tener banco in modo particolare in questo momento è la questione relativa a Hakan Calhanoglu, che come anticipato dalla Francia sarebbe stato individuato come profilo alternativo a Marco Verratti del PSG da parte dell’Al-Ahli. Il quotidiano però specifica che in casa Inter non prendono in considerazione la partenza del turco e lo stesso calciatore “non è tentato”, si legge.