Inzaghi RIMANDA l’addio di Frattesi: c’è la richiesta all’Inter

Il caso Davide Frattesi, esploso con forza negli ultimi giorni, sta tenendo in apprensione tutto il mondo Inter, in attesa di capire se la Roma si farà sotto con l’offerta da 45 milioni di euro, richiesta dalla dirigenza nerazzurra. Un’operazione molto onerosa, che non dovrebbe concretizzarsi in tempi brevi.

Lo fa sapere il Corriere dello Sport, che scrive come sarebbe lo stesso Inzaghi che chiederebbe all’Inter di rimandare il trasferimento alle ultime battute del mercato di gennaio. Il tecnico, infatti, gradirebbe che la cessione arrivasse dopo le due sfide di Champions League contro Sparta Praga, 22 gennaio, e Monaco, 29 gennaio.

Inzaghi preferirebbe questa soluzione vista l’attuale emergenza infortuni a centrocampo e data l’impossibilità di inserire nuovi giocatori nella lista UEFA. Da capire, allora, come questa volontà possa influenzare l’evolversi della trattativa da qui alla fine del mese.