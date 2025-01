Mauro duro: “Frattesi non deve rompere le scatole e aspettare”

Il futuro di Davide Frattesi è uno dei temi più caldi in casa Inter in questi ultimi giorni. Il giocatore sarebbe scontento del poco minutaggio a sua disposizione e sarebbe pronto ad andarsene per trovare maggiore spazio. In pole position per lui ci sarebbe la Roma.

Questa situazione, però, non sembra convincere troppo Massimo Mauro. Nel corso di Pressing, l’ex giocatore si è espresso duramente nei confronti di Frattesi, sottolineando come andare in una squadra vincente sarebbe un gravissimo errore.

Non solo, Mauro ha anche evidenziato come sia normale che Frattesi parta dietro nelle gerarchie, perché al momento non potrebbe prendere il posto di nessuno dei titolari, invitandolo anche in modo colorito a non fare troppe polemiche.

Queste le sue parole:

“Nelle squadre che vincono quelli che entrano sono importantissimi. Questa querelle di Frattesi non ha senso. Lo venderei se sta malvolentieri sì, io voglio solo gente che è contenta di stare in panchina, di giocare un quarto d’ora e di essere determinante per le vittorie. Le squadre che hanno vinto, lo hanno fatto perché quelli che entrano e giocano 5-6 partite non hanno sbagliato la partita che hanno giocato. Questa è una situazione difficile, ma chi levi per far giocare Frattesi? Nessuno. E allora Frattesi non deve rompere le scatole e aspettare il suo turno. Se vuoi stare in una squadra che vince devi essere in grado di gestire la sua professionalità. Punto. Andare via è un grandissimo errore, perché alla fine della carriera capirai che hai fatto un errore ad andare in una squadra che non vince e giocare 10 partite in più all’anno. Devi capire che conta di più stare in un gruppo che vince”.