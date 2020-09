Kanté resta il sogno di Conte: l’assist arriva dal Monaco? Brozovic protagonista

Dopo gli acquisti di Hakimi e Kolarov il mercato dell’Inter non si ferma: la società nerazzurra studia un colpo importante per il centrocampo ed il sogno resta N’Golo Kanté. Il Chelsea non ha intenzione di fare sconti e dunque per portare il francese a Milano serviranno più di 50 milioni di euro.

L’Inter – come ha riportato La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna – ha bisogno di liquidità per provare l’affondo decisivo e regalare ad Antonio Conte il suo obiettivo primario. L’assist potrebbe arrivare dal Monaco. Il club francese infatti ha messo nel mirino Marcelo Brozovic ed i nerazzurri sono disposti a sacrificarlo pur di arrivare a Kanté. Nei mesi precedenti l’offerta era di 22 milioni di euro ma adesso può arrivare una cifra ben più alta per andare all’assalto del francese.

