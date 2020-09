Ex Inter – Keita Baldé torna in Italia? La Fiorentina lo ha messo nel mirino

Un gol importantissimo per la qualificazione dell’Inter in Champions League due stagioni fa agli ordini di Luciano Spalletti: Keita Baldé può tornare in Italia. Dopo una sola stagione in nerazzurro prima di tornare al Monaco – club proprietario del suo cartellino – l’attaccante senegalese ha nostalgia di tornare nel nostro campionato.

Come riportato da Gianluca Di Marzio durante Calciomercato L’Originale la Fiorentina ha messo Keita nel mirino. L’operazione prevede un prestito con diritto di riscatto e dunque dopo l’esperienza in maglia Lazio e Inter il futuro del senegalese potrebbe essere di nuovo in Italia.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<