Sky – Torna di moda Marcos Alonso: l’Inter contatta l’entourage

Il mercato dell’Inter non si ferma e sta per entrare nel vivo dopo gli acquisti di Hakimi e Kolarov. La volontà della società interista è quella di piazzare almeno un altro colpo importante da regalare ad Antonio Conte e – mentre continua la trattativa per liberare Arturo Vidal dal Barcellona – si pensa anche ad un esterno sinistro.

Come riporta Gianluca Di Marzio durante Calciomercato L’Originale è tornato di moda il nome di Marcos Alonso. Nonostante le richieste molto alte del Chelsea i nerazzurri hanno contattato l’entourage del giocatore. La trattativa non è ancora avviata, l’Inter aspetta le cessioni ed in particolare quella di Dalbert che libererebbe un posto sulla corsia sinistra e porterebbe liquidità nelle casse.

