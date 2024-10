La FIFA rivoluziona il mercato: cosa cambia per l’Inter

Il nuovo Mondiale per club promosso dalla FIFA porterà una novità sconvolgente per i vari club. Dopo il Mondiale invernale in Qatar, che aveva troncato in due la stagione, con l’inedita competizione estiva il calendario si allungherà fino a luglio inoltrato. Un cambio di paradigma, che porta con sé un’altra scelta rivoluzionari in chiave calciomercato: una finestra aggiuntiva.

Manca l’ufficialità definitiva, ma non ci sono troppi dubbi. I club partecipanti al Mondiale per Club potranno godere di una sessione di mercato, dal 1° al 10 giugno. Una nuova possibilità che riguarderà anche l’Inter e che potrebbe aver effetti importanti sulla strategia del club nerazzurro. A partire dalla sessione di gennaio.

Il mercato invernale, infatti, può assumere tutto un altro senso. Questo perché la nuova finestra introdotta dalla FIFA, può diventare un modo per sistemare i conti entro il 30 giugno, lasciando la possibilità al club di anticipare alcuni possibili movimenti importanti già a gennaio.

In particolare, per l’Inter ci sarebbe da tener conto del discorso riguardante le liste dei giocatori iscrivibili alle varie competizioni. Già oggi, infatti, l’Inter si ritrova in una condizione nella quale due giocatori non sono arruolabili per la Champions League: Tomas Palacios e Joaquin Correa.

Così come novità potrebbero arrivare per quanto riguarda il monte ingaggi. L’Inter vorrà intervenire sul mercato per un nuovo attaccante e liberarsi in anticipo da alcuni stipendi pesanti, come quelli di Arnautovic e Correa, potrebbe diventare necessario per pensarci seriamente. Al tempo stesso, la sessione aggiuntiva di giugno potrebbe aggiungere delle valutazioni ulteriori su alcuni giocatori attualmente in scadenza di contratto.