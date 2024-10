Inter spiazzata dall’attacco di Spalletti: ecco la reazione di Inzaghi

Hanno fatto molto rumore, nella giornata di ieri, le dichiarazioni con cui Luciano Spalletti ha di fatto attaccato Simone Inzaghi a poche ore da Italia-Belgio in un’intervista concessa a Rai Sport. Parole che hanno lasciato decisamente spiazzata l’Inter, sin da quando nell’ambiente nerazzurro hanno ascoltato le parole del toscano.

Secondo la rosea, fra tutti gli stati d’animo vince lo stupore, perché il club nerazzurro non si aspettava una presa di posizione simile, perlopiù con le indagini ancora in corso. E lo stesso Simone Inzaghi, direttamente coinvolto nella vicenda e chiamato in causa da Spalletti (che nelle sue parole cita direttamente l’esperienza vissuta a Milano, quindi si tratta di un riferimento abbastanza esplicito), non ha per niente apprezzato le parole del collega. Al momento non risultano neppure telefonate chiarificatrici tra i due.

In ogni caso, adesso l’Inter è impegnata a collaborare con la procura, con lo stesso Inzaghi e il vicepresidente Javier Zanetti che sono stati ascoltate nelle ultime ore. I due non sono indagati e il club nerazzurro è considerato parte lesa nella vicenda.