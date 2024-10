La verità di Dumfries: “Inter, voglio giocare di più”

Il rinnovo del contratto di Denzel Dumfries con l’Inter sembra ormai cosa fatta e manca solo l’annuncio ufficiale per sancire il prolungamento del numero 2 nerazzurro, arrivato a Milano nell’estate 2021 dal Psv Eindhoven.

L’esterno ha parlato in conferenza stampa, dal ritiro della Nazionale olandese, della sua situazione in nerazzurro: “Il rinnovo con l’Inter? Spero venga completato il prima possibile e di firmare presto. Ho giocato poco e ovviamente voglio giocare di più. Sono concentrato sul guadagnare più minuti, per fortuna ne ho avuti un po’ di più nelle ultime settimane, ma Darmian è un duro concorrente“.

Fino a questo momento, Dumfries con l’Inter ha accumulato 266 minuti fra Serie A e Champions League. Solo in due occasioni su otto partite, però, Simone Inzaghi lo ha preferito a Darmian schierandolo titolare: nel derby con il Milan e contro la Stella Rossa.