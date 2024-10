Inter, i tifosi ‘rispondono’ a Spalletti: spunta un precedente del 2023

Continuano a far discutere le parole pronunciate dal c.t. Luciano Spalletti in merito al caso curve, che sembrano tirare in ballo direttamente Simone Inzaghi, rilasciate a Rai Sport prima di Italia-Belgio.

L’ex allenatore dell’Inter ha citato direttamente la sua esperienza a Milano e l’intera carriera, affermando di non essersi mai trovato in situazioni di questo tipo e che “se uno non lo conosci, penso sia difficile poter scambiarci delle parole. […]”.

Molti tifosi nerazzurri non hanno apprezzato le sue dichiarazioni, tanto da aver rispolverato sui social un precedente del 2023, quando Spalletti allenava il Napoli. L’episodio si verificò a Castelvolturno, quando alcuni ultras, con tono scherzoso ma con un passamontagna addosso, gli riconsegnarono un facsimile del volante della sua Panda, rubata nell’ottobre 2021 sempre nel capoluogo campano.

Secondo quanto emerso, la stessa Inter e Simone Inzaghi sarebbero rimasti spiazzati dalle parole di Spalletti, anche se al momento il focus in casa nerazzurra è rivolto a una piena collaborazione con la Procura.