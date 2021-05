Lautaro shock: “Barcellona? Sono stato vicinissimo, avevo già parlato con Messi”

Il centravanti argentino ha confermato le voci dello scorso anno sui blaugrana

BARCELLONA - "Sì, sono stato realmente vicino al Barcellona. E' stata una cosa importante per me, ma alla fine il Barcellona aveva problemi economici e lì la scelta è stata di rimanere all'Inter, affrontare quest'anno per continuare a crescere e fortunatamente abbiamo vinto un titolo. Messi? Sì, abbiamo parlato con lui alle eliminatorie. Era una bella opportunità per me, sono stato realmente vicino, ma per piccoli dettagli non si è fatto nulla. Sono rimasto all'Inter, allenandomi e lottando, per fortuna la decisione che ho preso durante molto tempo è risultata essere giusta per il titolo vinto. Messi lo conoscono tutti, è molto tranquillo, mi chiedeva solo com'era la situazione e niente più. Sondaggi dal Real Madrid? In concreto non è arrivato nulla, ma quando giocavo nelle giovanili del Racing mi avevano cercato. Io dissi di no, perché prima volevo farmi un nome nel calcio argentino e volevo aspettare di essere più maturo. Ciò che ho sentito quando sono andato all'Inter, in quel momento sentivo di essere pronto a giocare in Europa".