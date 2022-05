GdS – Lautaro vuole restare all’Inter: c’è il segnale. Il club sonda altre strade

Il futuro dell'attaccante argentino sembra non essere lontano da Milano

Lautaro è il nome di mercato che circola continuamente nei media ma l'attaccante argentino non sembra volersi muovere dall' Inter : "Lautaro Martinez adora la città in cui vive e davvero - al di là delle frasi di circostanza - non vuole cambiare casa nè maglia". Così scrive La Gazzetta dello Sport che aggiunge anche un piccolo dettaglio che però sottolinea ancora di più volontà del Toro.

Nelle prossime settimane, Lautaro - insieme alla compagna Augustina - dovrebbe lanciare una propria attività imprenditoriale a Milano: "Il suo ristorante dovrebbe aprire a fine giugno, in zona Brera. Centralissima, come appunto la nuova casa di famiglia, dove si sono trasferiti da un paio di anni - spiega la Rosea - Lauti tiene al ristorante al punto che spesso va a controllare di persona lo stato dei lavori".

Non si tratta di certo del segnale definitivo della sua permanenza all'Inter, ma sicuramente di un piccolo indizio. Tutto dipenderà dalle offerte che l'Inter riceverà ma, soprattutto, se non dovesse riuscire a trovare una strada alternativa (come quella dei prestiti) per portare a casa il bottino per arrivare all'obiettivo dei 60/70 milioni di euro d'attivo sul mercato.