In Spagna insistono, il piano del Barcellona per Lautaro: che intreccio con Emerson e Hakimi

Il club blaugrana sarebbe pronto a tornare alla carica per il numero 10 dell'Inter

In Spagna è ripartita la telenovela di mercato con protagonista Lautaro Martinez . A parlarne ancora una volta è il quotidiano Sport, dopo l'intervista di qualche giorno fa al suo agente che ha fatto tanto parlare in Italia.

La chiave dell'affare potrebbe essere Emerson Royal , esterno brasiliano tornato in blaugrana dopo l'esperienza in prestito al Betis: all'Inter piace, nei giorni scorsi c'è stato un primo incontro a Milano con il suo entourage e il Barcellona starebbe pensando di inserirlo nella trattativa per abbassare la parte cash.

Il destino di Emerson e Lautaro si intreccia inevitabilmente anche con quello di Hakimi, nel mirino di Chelsea e Psg e sempre assisto da Camano. Il brasiliano del Barcellona è infatti considerato dall'Inter al momento il primo nome per sostituire il marocchino nel nuovo 3-5-2 di Inzaghi. Se Emerson vorrà andare via, il Barcellona non lo ostacolerà, a patto che non ottenga qualcosa in cambio.