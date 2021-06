Copa America, tegola per il Cile: Sanchez a rischio per il debutto contro l’Argentina

Problema al polpaccio per l'attaccante dell'Inter: fissati già gli esami strumentali

Nuova tegola per Alexis Sanchez. Nell'allenamento di ieri, secondo quanto riportato da diversi media cileni, l'attaccante dell'Inter ha avvertito un fastidio al polpaccio destro e la sua presenza per l'esordio in Copa America, in programma lunedì contro l'Argentina, è a forte rischio.