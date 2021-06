TS – Inter-Cagliari, distanza per Nainggolan: il punto. E spunta il nome di Pinamonti

Distanza al momento tra i due club per il Ninja, mentre si registrano i primi contatti per l'attaccante nerazzurro

Inter e Cagliari sono ancora al lavoro per trovare una soluzione sul fronte Nainggolan, ma la situazione non è affatto semplice. Come riportato da Tuttosport infatti il Ninja è a bilancio per 9,5 milionie l'Inter sarebbe disposta anche ad incassare qualcosa in meno, al costo di non sborsare però più un euro per il pagamento dello stipendio.