GdS – Rivoluzione anche in Primavera, Madonna verso l’addio: Chivu in pole. Altri due nomi in corsa

La dirigenza nerazzurra starebbe valutando l'addio di Madonna dopo 3 anni sulla panchina dell'Inter Primavera

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , oltre alla panchina della prima squadra e a quella dell' Inter Women (con Rita Guarino in pole per sostituire Sorbi), è previsto un cambio anche sulla panchina della Primavera.

Con l'Inter il rumeno ha vinto tutto e ora la sua Under 18 è già certa dell'accesso alle Final Four. Oltre Chivu, in corsa anche Zanchetta (Under 17) e Polenghi (Under 16).