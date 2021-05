Marca – L’agente di Lautaro Martinez a Madrid per trattare con Real e Atletico

Il centravanti argentino vorrebbe però rimanere a difendere i colori nerazzurri

Antonio Siragusano

Sirene spagnole nel futuro di Lautaro Martinez in seguito ad una spedizione del suo nuovo agente Alejandro Camaño che in settimana è stato a Madrid per sondare due possibili destinazioni di mercato. Stando a quanto rivelato questa mattina dal diario Marca, il procuratore del centravanti argentino avrebbe incontrato sia i dirigenti del Real Madrid che quelli dell'Atletico, per trattare la cessione dell'attaccante nonostante le difficoltà di un'operazione di questo calibro in un momento economico così difficile.

L'addio di Lautaro Martinez da Milano per fortuna dei tifosi nerazzurri non è assolutamente semplice per almeno due ragioni: l'Inter da una parte non ha alcuna intenzione di scendere sotto la clausola rescissoria da 111 milioni di euro, irraggiungibile per entrambe le società spagnole; d'altra parte lo stesso Toro non avrebbe intenzione di lasciare il club interista dopo una stagione da protagonista con un allenatore che meglio di chiunque altro ha saputo valorizzare le sue grandi capacità offensiva in tandem con Romelu Lukaku.

Va detto che al momento sia Real Madrid che Atletico hanno in testa altre priorità. I blancos, ad esempio, vorrebbero prima tentare di arrivare a Kylian Mbappé o Erling Haaland, sebbene le cifre spropositate chieste da Paris Saint Germain e Borussia Dormund. I colchoneros, invece, dovranno prima decidere quale sarà il futuro di Joao Felix e capire se Luis Suarez vorrà rimanere un altro anno in squadra, come da accordi contrattuali.