Ufficiale – Pirelli sarà ancora partner dell’Inter! Nuovo ruolo e accordo triennale

Si rinnova il rapporto commerciale tra le due società con nuove sfumature

Smentendo le voci circolate nelle ultime settimane su un divorzio che sembrava definitivo tra Inter e Pirelli dopo 26 anni insieme, le due società hanno appena ufficializzato il nuovo accordo che estenderà la propria partnership per altri tre anni. Il gruppo con a capo l'interista Marco Tronchetti Provera avrà chiaramente un nuovo ruolo, confermando la scomparsa come main sponsor dalle maglie nerazzurre.

Pirelli, come annunciato ufficialmente questa mattina con un comunicato diffuso dall'Inter, sarà Global Tyre Partner della società nerazzurra. La nuova alleanza commerciale prevede, tra l’altro, lo sviluppo di azioni congiunte di marketing e comunicazione per promuovere e raccontare i prodotti e i servizi Pirelli per auto, moto e bici. Per il club interista, il CEO Corporate Alessandro Antonello ha commentato la splendida notizia.