L’Inter fissa il PREZZO di Dumfries: plusvalenza MONSTRE

Con l’arrivo di Tajon Buchanan anticipato a questo gennaio, l’Inter in un certo senso ha già portato avanti le proprie mosse di mercato con qualche mese di anticipo. E’ vero che l’esterno canadese veniva seguito da oltre un anno dai nerazzurri, ma allo stesso tempo non fosse stato per l’infortunio serio di Juan Cuadrado il suo approdo sarebbe stato programmato solamente per la prossima estate.

Nelle strategie iniziali del club interista, contestualmente all’ingaggio di Buchanan, veniva immaginato anche un sacrificio in uscita di Denzel Dumfries. L’Inter negli ultimi mesi ha trovato non poche difficoltà a raggiungere un accordo con l’esterno olandese per il rinnovo del contratto e, per evitare di entrare nell’ultimo anno a disposizione, vorrebbe lasciarlo andare a fine stagione.

In tal senso, l’addio potrebbe essere favorito da un’eventuale esplosione di Buchanan da qui ai prossimi sei mesi. L’Inter crede parecchio nelle potenzialità dell’esterno canadese e non vede l’ora di poter assistere ai suoi primi minuti ufficiali in maglia nerazzurra.

Tornando a Dumfries, invece, il club nerazzurro già pregusta una maxi plusvalenza in caso di cessione. Il valore dell’esterno olandese segnato a bilancio la prossima estate sarà inferiore ai 4 milioni di euro. Per cui, a fronte di una valutazione da circa 35/40 milioni di euro che secondo Tuttosport l’Inter fa del calciatore, la società potrebbe registrare un guadagno notevole. Sulle tracce dell’ex Psv, come in passato, sono particolarmente vigili le sirene della Premier League.