Il lungo inseguimento da parte dell’Inter nei confronti di Mehdi Taremi sta per entrare nuovamente nel vivo. Il club nerazzurro è pronto a fare ancora sul serio e già il prossimo gennaio potrebbe tornare alla carica con il Porto. Il centravanti iraniano rimane in cima alla lista di gradimento dei dirigenti interisti e il suo contratto in scadenza il prossimo giugno potrebbe agevolare l’operazione con sei mesi di anticipo.

A facilitare l’approccio con il club portoghese, oltre alla scadenza contrattuale, potrebbe essere un’eventuale eliminazione nella fase a gironi di Champions League. Il Porto, in un gruppo che vede strafavorito il Barcellona, si giocherà presumibilmente l’accesso diretto agli ottavi di finale con lo Shakthar Donestk.

Un’uscita di scena dall’Europa che conta, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe convincere lo stesso Taremi a chiudere la sua avventura in Portogallo con sei mesi di anticipo e cedere alla corte dell’Inter. Tanto dipenderà dallo stesso club nerazzurro e dai suoi attaccanti. Ad oggi, anche per ragioni fisiche, sia Sanchez che Arnautovic non hanno ancora trovato la prima rete stagione. Qualora il trend dovesse rimanere lo stesso da qui a gennaio, ecco che un intervento sul mercato si presenterebbe quasi come inevitabile nell’economia delle rotazioni offensive di Simone Inzaghi.

L’opinione di Passione Inter

E’ vero che di prime punte con caratteristiche ben definite sul mercato, ad oggi, è davvero complicato trovarne. Anche se il nome di Taremi, tra i centravanti ‘classici’ più apprezzati in questo momento, continua a non scaldare. Chiaro che a determinate condizioni economiche favorevoli ai nerazzurri, un innesto con la sua esperienza potrebbe dare una grossa mano per far fronte agli impegni delle diverse competizioni, con l’augurio che l’Inter – anche quest’anno – riesca ad andare più avanti possibile.