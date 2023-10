Il Chelsea lo scarica: l’Inter fiuta subito il colpo

E’ vero, mancano ancora diverse settimane prima dell’apertura della finestra invernale di calciomercato eppure si discute già parecchio di possibili movimenti in casa Inter. Ad incrementare i rumors intorno al club nerazzurro, però, sono state le dinamiche affrontate sino a questo momento della stagione da Simone Inzaghi in un reparto in particolare.

Stiamo parlando chiaramente dell’attacco, sorretto fino a questo momento dalla stagione dirompente di Lautaro Martinez e dall’exploit per certi versi inaspettato di Marcus Thuram sin dalla prima giornata. Se il rendimento di Alexis Sanchez è stato limitato dal ritardo di condizione con cui si è presentato al suo arrivo ad Appiano Gentile nelle battute finali dello scorso calciomercato, a frenare l’impatto positivo di Arnautovic nel mondo nerazzurro è stato un brutto infortunio di natura muscolare.

Qualora vi fosse bisogno di intervenire in avanti, per l’Inter il nome più gradito rimane quello di Taremi. In alternativa, come scritto da La Gazzetta dello Sport, andrà monitorato anche quello di Armando Broja. Il centravanti albanese classe 2001 potrebbe infatti essere scaricato dal Chelsea il prossimo gennaio e diverrebbe a quel punto un’opportunità molto ghiotta soprattutto per il club nerazzurro.

L’opinione di Passione Inter

In un mercato ormai da mesi povero di centravanti, un profilo giovane e interessante come quello di Broja può diventare una super occasione. L’attaccante albanese ha sia quella fisicità che l’Inter ricerca in un attaccante, ma allo stesso tempo anche rapidità e mobilità su tutto il fronte d’attacco. Rispetto all’ultratrentenne Taremi, il calciatore di proprietà del Chelsea ha ancora ampi margini di miglioramento davanti a sé ed una carriera tutta da scrivere.