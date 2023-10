Preoccupano non poco in casa Inter le condizioni di Lautaro Martinez dopo i 90′ disputati lo scorso venerdì nella vittoria dell’Argentina sul Paraguay. Questa notte, infatti, il Toro sarà impegnato in un’altra gara particolarmente tosta contro il Perù per un dispendio di energie che inizia a farsi abbondante. Il centravanti, poi, tornerà ad Appiano Gentile solamente nella giornata di giovedì insieme al collega sudamericano Alexis Sanchez.

I due, al rientro in Italia, svolgeranno presumibilmente un lavoro di scarico così da agevolare il loro recupero fisico. Ciò significa che sia Lautaro che Sanchez saranno a totale disposizione di Inzaghi per il solo allenamento di venerdì per preparare la gara di campionato in programma sabato pomeriggio alle 18.00 contro il Torino.

Qualora la condizione fisica di Lautaro non dovesse essere delle migliori, Inzaghi – secondo Tuttosport – potrebbe optare per un leggero cambio modulo. Il tecnico starebbe pensando ad un 3-5-1-1, con Barella e Frattesi davanti a Calhanoglu e Mkhitaryan qualche metro più avanti a supporto di Thuram nelle vesti di unica punta. Possibile chance anche per Klaassen che, rimasto a lavorare insieme all’armeno ad Appiano Gentile, potrebbe agire anche da trequartista.

L’opinione di Passione Inter

Le ipotesi sondate in alto, verrebbero ovviamente declassate nel caso in cui Lautaro Martinez dovesse invece dare rassicurazioni sotto l’aspetto fisico. In ogni caso, tenendo conto dello stop ancora prolungato di Arnautovic, è bene tenere un’alternativa tattica a disposizione in caso di emergenze. In particolare, ci aspettiamo però che Inzaghi inizi a lavorare su qualcosa che si allontani ancor di più dall’attuale 3-5-2 da utilizzare eventualmente a gara in corso per scompaginare le idee pregresse degli avversari.