Inzaghi riabbraccia quattro big: scatta la missione Torino

A partire da oggi, Appiano Gentile tornerà finalmente a ripopolarsi di calciatori nerazzurri. Erano partiti in 16, infatti, lo scorso lunedì per rispondere alle chiamate delle rispettive Nazionali. Dopo gli ultimi impegni disputati, Sommer, Calhanoglu, Dumfries e de Vrij da oggi saranno nuovamente a disposizione di Simone Inzaghi. E’ per questa ragione, infatti, che il tecnico non ha intenzione di perdere tempo e inizierà da subito a preparare la gara in programma sabato pomeriggio in casa del Torino.

Per quanto riguarda gli altri nazionali, invece, i sei azzurri (Acerbi, Bastoni, Darmian, Dimarco, Barella e Frattesi) faranno rientro ad Appiano solamente domani, insieme ad Asllani, Pavard e Thuram. Nella giornata di giovedì, invece, spazio anche ai tre sudamericani: Carlos Augusto, Alexis Sanchez e soprattutto Lautaro Martinez. Questi ultimi avranno solamente poche ore a disposizione per recuperare le energie dai rispettivi viaggi internazionali e puntare subito l’attenzione alla sfida contro il Torino.