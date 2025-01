L’Inter sostituisce Frattesi: chiesto Milinkovic-Savic

Il destino di Davide Frattesi è uno dei temi principali che sta tenendo banco nel mondo Inter negli ultimi giorni. Il centrocampista sembra desideroso di cambiare area, per andare in un club in grado di concedergli maggiore spazio. Roma e Napoli sembrano essere i due club maggiormente interessati.

In casa nerazzurra, allora, in attesa di nuovi sviluppi si è aperta intanto la questione sull’eventuale sostituto di Frattesi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, c’è un nome sui social che avrebbe acceso i sogni del popolo interista: Sergej Milinkovic-Savic.

Su internet, infatti, i tifosi dell’Inter starebbero evocando a gran voce il nome del centrocampista ex Lazio, legato a Simone Inzaghi da un rapporto particolare. A rendere molto complicata questa opzione, però, ci sarebbero tre ostacoli.

Il primo è la volontà dell’Al Hilal di non lasciarlo partire gratis, alla quale si lega anche il problema dell’ingaggio, con Milinkovic-Savic che dovrebbe accettare un sostanziale taglio dello stipendio. Infine, c’è la questione Oaktree: alla soglia dei 30 anni, il suo profilo non sembra rientrare nei canoni della nuova proprietà.