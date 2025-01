Nuovo stadio, Inter e Milan hanno fretta: “Chiudere entro l’estate”

Continua a tenere banco la questione del nuovo stadio per Inter e Milan, con entrambi i club che sembrano intenzionati a lavorare con decisione su un piano ben preciso, che prevede come prima opzione l’acquisto dell’area di San Siro per l’edificazione del nuovi impianto congiunto.

Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport, che sottolinea come i due club potrebbero presentare in anticipo al Comune di Milano il nuovo piano economico e finanziario. Se ciò dovesse avvenire entro febbraio, allora la compravendita dell’area dove sorge l’attuale stadio Giuseppe Meazza potrebbe arrivare già in estate.

E, come scrive sempre il quotidiano torinese, “occorre chiudere entro l’estate la compravendita dell’area” per via del vincolo che riguarda il secondo anello dello stadio. Quest’ultimo scatterà proprio in estate e se lo stadio sarà ancora in mano pubblica potrebbe rappresentare un ostacolo importante.

In mano privata, invece, il vincolo sarebbe meno stringente, permettendo una “rifunzionalizzazione delle vestigia storiche in accordo con la Soprintendenza”. Il tempo, dunque, è un fattore importante per Inter e Milan, e anche per il sindaco Sala, ma il riavvicinamento tra le due società, con l’arrivo di Oaktree, può fare sperare nel lieto fine.