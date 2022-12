Lukaku vuole solo l’Inter: si cercano condizioni favorevoli con il Chelsea

Il belga ha voglia di riscatto in nerazzurro dopo un 2022 molto complesso e deludente

Enrico Traini

Non è il momento più semplice della carriera di Romelu Lukaku. La delusione Mondiale è solo l'ultima beffa di un 2022 molto difficile, con poche partite e qualche infortunio di troppo. Tuttavia, Big Rom vuole reagire e tornare al top della forma. Per riprendersi l'Inter, che intanto dialoga con il Chelsea per la sua permanenza.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Lukaku non considera altre opzioni diverse dai nerazzurri e per questo i due club hanno avuto un nuovo contatto negli ultimi giorni per aggiornarsi sullo stato del prestito.

Ne è emerso che i londinesi non hanno alcun interesse a riaprire il capitolo Lukaku, sia perché il giocatore non ha alcun interesse a tornare, sia perché, anche pensando di cederlo per incassare, una plusvalenza è impensabile allo stato attuale.

L'Inter, allora, vuole approfittarne: l'ipotesi più realistica è un nuovo prestito, l'unica opzione possibile per i nerazzurri, ma a condizioni più favorevoli. Il che significa abbassare la cifra annuale da dare al Chelsea. Quest'anno erano 8 milioni di euro, più quattro di bonus, ma visto il momento no di Lukaku si può pensare ad uno sconto.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Romelu Lukaku ha voglia di riscatto, e vuole conquistarlo con la maglia dell'Inter. Non ci potrebbe essere notizia migliore per tifosi dell'Inter. Un Lukaku motivato e in forma può essere un fattore devastante nella seconda parte di stagione. Dal punto di vista della sua permanenza non sembrano esserci altre vie: il Chelsea non lo vuole, mentre il belga vuole solo i nerazzurri. Da capire le modalità, ma il futuro di Big Rom sembra essere a Milano.