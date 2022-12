Mercato Inter, caccia all’occasione in difesa: occhi su Smalling e Djidji

I nerazzurri pensano ai rinforzi nel reparto arretrato

Enrico Traini

Nei pensieri di mercato dell'Inter c'è anche il reparto arretrato per la prossima stagione. Infatti, tanti difensori sono in scadenza e non è detto che rimangano in nerazzurro. Per questo motivo, Marotta e Ausilio stanno valutando piste alternative.

Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, i due profili nel taccuino dei dirigenti nerazzurri sono attualmente Chris Smalling e Koffi Djidji. Quest'ultimo era già stato accostato all'Inter nelle scorse settimane proprio dal quotidiano torinese, vista la sua conoscenza del calcio italiano e della difesa a 3, ma soprattutto visto il suo contratto in scadenza.

La pista che porta Smalling, invece, viene rilanciata oggi sulle pagine del giornale, dopo che l'indiscrezione era stata data nella giornata di ieri da Radio Radio. Anche l'inglese è in scadenza, ma al momento attuale gradirebbe la permanenza alla Roma. Tuttavia, la situazione giallorossa è in divenire e l'Inter sarebbe pronta a inserirsi nel momento in cui si aprisse uno spiraglio.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

L'Inter deve sicuramente rifarsi il look in difesa, viste anche le difficoltà avute in questa stagione finora. Smalling e Djidji rappresentano due acquisti interessanti per motivi diversi. Di certo, entrambi potranno difficilmente diventare dei pilastri della difesa dell'Inter, ma di certo sarebbero dei rinforzi importanti per il reparto arretrato nerazzurro. In attesa di capire il futuro di Acerbi, ma soprattutto di Skriniar e De Vrij.