Inter, Lukaku ci prova in tutti modi a tornare: operazione complicatissima

Si proverà a trovare una quadra in un'operazione di mercato che si prospetta difficile, se non impossibile

Romelu Lukaku sta provando in tutti i modi a tornare all'Inter. Come scritto dal giornalista Fabrizio Biasin, il belga ha espressamente richiesto un incontro con la dirigenza nerazzurra per cercare di trovare un incastro che in questo modo è complicatissimo. Il vertice avverrà settimana prossima, probabilmente martedì, ma trovare una quadra sarà difficilissimo per diversi motivi.