La voglia di Inter e il sogno dell’Italia: a sinistra c’è Marcos Alonso

Lo spagnolo è in rottura con il Chelsea: troppa la concorrenza sulla sinistra dei blues

Marcos Alonso torna prepotentemente di moda a Milano. Lo spagnolo è un nome che è girato molto negli ultimi anni per quanto riguarda il mercato dell'Inter ma non si è mai riusciti a concretizzarlo in nulla. L'ultimo contatto risale allo scorso giugno dove il Chelsea offrì il cartellino di Marcos Alonso per arrivare ad Hakimi: la società nerazzurra, alla fine, decise invece di incassare i soldi in cash dal PSG. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il terzino ex Fiorentina questa volta è in rottura definitiva con il club londinese: vuole giocare di più ma è cosa quasi impossibile (oltre a lui, ci sono anche Chilwell, Palmieri e Baba). Nel frattempo, è salita nel classe 1990 una voglia matta di tornare in Italia per essere il protagonista che è stato in tre anni di Fiorentina.