Mercato – Si lavora sul fronte uscite: Pirola vicino al Monza e Joao Mario…

La parola chiave nelle ultime ore di mercato rimane sempre quella: cessioni. Che siano in prestito o a titolo definitivo, per l’Inter è importante piazzare i propri esuberi, che occupano spazio sia in rosa che a bilancio. Nicolò Schira ha fatto il punto sul mercato in uscita dei nerazzurri.

In primis, Lorenzo Pirola è sempre più vicino ad un prestito annuale al Monza, candidato numero 1 alla promozione in Serie A per la prossima stagione, con diritto di riscatto e controriscatto per l’Inter. Asamoah è vicino alla risoluzione del contratto, mentre per Matias Vecino si profila l’idea di un trasferimento a gennaio. Joao Mario, invece, potrebbe tornare a casa: su di lui si è fatto vivo lo Sporting Lisbona.

