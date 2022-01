Mercato – Correa out, serve una attaccante? L’Inter ci pensa

Due i nomi possibili per il momento

Pietro Magnani

L'ennesimo infortunio di Joaquin Correa, di cui si deve ancora valutare l'entità, sta agitando il mercato in entrata ed in uscita in casa Inter. Con il Tucu out e Satriano già al Brest infatti, Inzaghi avrà a disposizione solamente 3 attaccanti, decisamente troppo pochi per pensare di fronteggiare nelle prossime settimane campionato, Champions League e Coppa Italia. Ecco perché oltre all'ipotesi permanenza di Sensi, Marotta sta valutando alternative low cost per rimpolpare numericamente l'attacco.

Come riportato da Tuttosport il primo nome della lista è quello di Felipe Caicedo, che potrebbe lasciare il Genoa in saldo. L'attaccante, che ha regalato molte gioie entrando dalla panchina ad Inzaghi ai tempi della Lazio, non ha mai avuto problemi ad accomodarsi in panchina e sarebbe un perfetto vice Dzeko. In alternativa, qualora il Genoa, dove ha trovato poco spazio, non volesse lasciarlo partire, l'Inter valuterà il rientro alla base di Eddie Salcedo.

Il giovane ex Primavera allo Spezia ha trovato pochissimo spazio e potrebbe essere un'alternativa ai titolari. Va però detto che, almeno in Serie A, non ha mai mostrato grani doti realizzative.