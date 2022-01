L'Inter, con una certa sofferenza, riesca a ribaltare una partita che sembrava ormai compromessa, battere l'Empoli e volare ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà la vincente di Roma-Lecce. Per i nerazzurri in rete Sanchez, Ranocchia e Sensi, che firmano il 3 a 2 finale. Ecco, come di consueto, i Top&Flop della redazione di Passione Inter.