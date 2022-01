Mercato – Sensi fermato sulla porta: il centrocampista rimane?

Ora i nerazzurri valutano seriamente la permanenza

Secondo Gianluca Di Marzio non è da escludere che il centrocampista venga trattenuto a Milano. Non tanto per la rete in sé, quanto più per l'infortunio di Correa. L'argentino infatti è uscito in lacrime e, anche se non sembra un infortunio di gravissima entità, rimarrà fuori gioco per un po'. Questo vuol dire che il reparto avanzato dell'Inter sarà in netta difficoltà, ridotto all'osso. Satriano infatti è già partito in direzione Brest e, con Correa out, Inzaghi avrebbe a disposizione solamente Dzeko, Lautaro e Sanchez, con l'incognita infortuni che incombe anche sul cileno.