Mercato – Esposito, il Genoa si defila: 2 club restano in corsa

Rimane appeso ad un filo il futuro di Sebastiano Esposito all’Inter. Il centravanti classe 2002, andato in rete nel match di ieri con la formazione Primavera alla prima di campionato contro la Sampdoria, verrà presumibilmente spedito in prestito dal club nerazzurro. Attualmente, dopo i ritorni in squadra di Andrea Pinamonti ed Eddie Salcedo, il reparto offensivo a disposizione di Antonio Conte può fare affidamento su un totale di sei attaccanti, compreso il giovane Esposito.

Da qui la scelta di mercato del club nerazzurro di dare l’opportunità al ragazzo di andar via per un solo anno e giocarsi altrove le proprie possibilità per una stagione da protagonista. Stando a quanto riportato da calciomercato.com, nelle ultime ore si sarebbe defilato il Genoa sul cartellino del giovane Esposito. Restano ancora vive, invece, le piste che portano alla Spal in Serie B, ma soprattutto al Crotone che quest’oggi ha bagnato con una sconfitta il ritorno in Serie A.

