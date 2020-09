VIDEO – Vidal saluta i nuovi tifosi dell’Inter: “Ciao Milano, sono qui!”

Il nuovo rinforzo dell’Inter sul mercato, come ci si aspettava, sarà Arturo Vidal. Grazie all’accelerazione della trattativa tra Godin e il Cagliari, negli ultimi due giorni il club nerazzurro è riuscito a sbloccare anche l’arrivo a Milano del centrocampista cileno dal Barcellona. Al club blaugrana non andrà alcuna parte fissa per il trasferimento, contrariamente a quanto filtrato nella giornata di ieri, ma solamente un riconoscimento legato ad eventuali bonus da raggiungere.

Sbarcato in serata presso l’aeroporto di Linate a Milano, Vidal è stato accolto dall’Inter che ne ha annunciato l’arrivo in città sui propri social. Lo stesso centrocampista, sui canali ufficiali del club nerazzurro, ha riservato ai suoi nuovi tifosi il primo saluto ufficiale da nuovo calciatore interista. Il video:

