Social – Messi saluta Vidal: “Conoscerti è stata una fortuna. Sono sicuro che torneremo ad incrociarci”

Quando un calciatore dello spessore di Leo Messi scrive una dedica così speciale e personale ad un compagno come Arturo Vidal, significa che all’interno dello spogliatoio blaugrana il centrocampista cileno ha evidentemente lasciato un’impronta di grande importanza. L’argentino, che rimarrà per un altro anno in Catalogna dopo le voci di mercato delle scorse settimane, ha salutato con grandissimo affetto l’ormai ex Barcellona, con una sorta di promessa finale che tiene viva nei tifosi dell’Inter la piccola speranza di poter vedere l’argentino in futuro con la maglia nerazzurra.

Questa la dedica di Messi su Instagram: “Ti conoscevo solo da avversario e mi sei sempre sembrato un fenomeno, ma quando ho avuto la fortuna di conoscerti personalmente sei riuscito a sorprendermi ancora di più. Sono stati due anni in cui abbiamo condiviso tante cose e ti se fatto notare parecchio, mancherai allo spogliatoio, Vidal. Ti auguro tutto il meglio in questa nuova tappa nel tuo nuovo club. Torneremo ad incrociarci, ne sono sicuro”.