Mercato – Il Torino fa sul serio per Joao Mario, assalto last minute?

Joao Mario, protagonista oggi di un clamoroso svarione de L’Équipe che lo dava erroneamente come prossimo acquisto del PSG, è totalmente fuori dal progetto Inter di Antonio Conte. Il portoghese troverà una collocazione nell’ultimo, febbrile, giorno di mercato?

Secondo Alfredo Pedullà si. Sul sito ufficiale del noto esperto di mercato infatti, si parla di un forte interesse del Torino, come tra l’altro avevamo riportato in giornata in ESCLUSIVA noi di PassioneInter.Com, per Joao Mario. Il centrocampista è un giocatore che sicuramente potrebbe aumentare il tasso tecnico della squadra di Giampaolo, nonostante le difficoltà in cui è incappato in Serie A.

Tuttavia pare che, nonostante le intenzioni di Cairo, fino a mezzogiorno di oggi il centrocampista fosse categorico sul non voler trasferirsi in Piemonte, aspettando probabilmente una chiamata più importante dal Portogallo.

Tuttavia, dato che all’Inter non viene minimamente considerato nelle rotazioni, è possibile che domani, in assenza di altre offerte concrete, la sua opinione cambi rapidamente.

