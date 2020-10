Lazio-Inter, De Vrij (Inter TV): “Il pareggio ci sta ma volevamo vincere. C’è delusione”

Arriva la sosta per le nazionali con l’Inter a quota 7 punti dopo il pareggio per 1-1 all’Olimpico di Roma contro la Lazio. I nerazzurri giocano un ottimo primo tempo, per poi subire la reazione inevitabile dei padroni di casa.

Al termine del match Stefan De Vrij ha parlato ai microfoni di Inter TV : “E’ stata una bella partita da vedere, due squadre forti che hanno cercato di vincere. Ci sta il pareggio”.

RECUPERO – “Ci sono tanti giocatori che vanno in nazionale e giocano molto. Dobbiamo recuperare e cercare di stare al meglio ogni volta”.

GESTIONE GARA – “Abbiamo fatto una buona gara, ci è mancato qualcosa alla fine perché potevamo segnare di più. E’ andata così, c’è la delusione del pareggio ed eravamo venuti per vincere”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi