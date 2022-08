Mercato – Inter, si allontana Akanji: lo svizzero vola verso la Premier

L' Inter , che non ha ancora deciso cosa fare riguardo al difensore centrale richiesto da Inzaghi , potrebbe aver perso definitivamente il treno che porta a Manuel Akanji. Come riportato da David Ornstein , giornalista del portale britannico The Atheltic, lo svizzero è ormai prossimo all'approdo in Premier League.

L'Inter era interessata ad Akanji e lo svizzero era entusiasta dell'opzione nerazzurra. Tuttavia la società aveva messo in chiaro le cose fin da subito: il budget era rasente lo zero (come dimostrato dal risvolto dell'operazione Acerbi). Purtroppo, al solito, la Premier League ed i suoi soldi infiniti hanno ancora bruciato sul tempo tutti, ma in questo caso i dirigenti nerazzurri potevano poco per evitarlo. Prenderlo a zero per l'Inter, o in prestito con riscatto, sarebbe stato un gran colpo. Acquistarlo invece per quasi 20 milioni, con solo un anno di contratto e praticamente fuori rosa, assolutamente no.